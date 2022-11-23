Германия задумала собирать деньги с нажившихся на энергокризисе компаний

Правительство ФРГ планирует ввести налог в 33% на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Правительство Германии задумало облагать сверхприбыль нефтяных, угольных и газовых компаний, полученную на фоне энергетического кризиса, налогом в размере 33 процентов. Вычет из суммы непредвиденных доходов может составить от одного до трех миллиардов евро, сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, подготовленного Министерством финансов ФРГ.

Нововведение вступит в силу в конце 2022 года, ограничения коснутся менее 100 немецких компаний. Они должны будут платить дополнительный налог на непредвиденные доходы с 2022 и 2023 годов, которые более чем на 20 процентов превышают среднюю прибыль, полученную в период с 2018 по 2021 год. Министерство разрабатывало план в соответствии с рекомендациями Европейского совета.

Представительница Партии зеленых Катарина Бек раскритиковала проект правительства, отметив, что нажившиеся на энергокризисе компании смогут обойти ограничения, если будут переводить вырученные деньги за границу, что номинально ограничит их доходы. По ее мнению, налог на сверхприбыль от продажи энергоресурсов должен составлять от 60 до 80 процентов.

Повысить сборы с энергетических компаний предложили ранее и в России. Министерство финансов задумало увеличить налоговую ставку на прибыль для производителей сжиженного природного газа (СПГ) на 12-14 процентов с 2023 года. От введения новой меры правительство рассчитывает получать около 200 миллиардов рублей ежегодно.

20 сентября стало известно, что Минфин также намерен повысить экспортную пошлину и налог на добычу полезных ископаемых для нефтегазовых компаний, которые получают сверхприбыль от подорожавших энергоресурсов. Рост налогов должен был затронуть трубопроводный газ, СПГ, нефть и газовый конденсат, уголь и удобрения. Суммарные поступления в бюджет при новых условиях должны были составить более трех триллионов рублей до 2025 года.