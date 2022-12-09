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19:03, 9 декабря 2022Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в домогательствах к ученице четвертого класса

В Петербурге полицейские задержали подозреваемого в домогательствах к четверокласснице

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Петербурге полицейские задержали 45-летнего местного жителя, которого заподозрили в домогательствах к ученице четвертого класса. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на правоохранительные органы.

В отношении россиянина возбудили уголовное дело. По версии следствия, мужчина, работающий оператором газовой котельной, с января 2019-го по август 2020 года совершал насильственные действия в отношении десятилетней девочки. Подозреваемого в домогательствах пускала в дом мать ребенка, с которой у мужчины возникли романтические отношения. Правоохранители выяснили, что ранее он уже трижды привлекался к уголовной ответственности по статье 135 («Развратные действия») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Мытищах задержали 60-летнего педофила с пиццей, похитившего 11-летнюю школьницу.

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Илона Палей
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