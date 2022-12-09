Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 9 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине по состоянию на 9 декабря. Видео опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

За минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России отразили попытки атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях — купянском, краснолиманском и южно-донецком. На красно-лиманском направлении ВС России продолжили наступательные действия, отразив контратаки ВСУ. На донецком направлении в результате действий российских войск было уничтожено более 30 украинских военных.

Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковское Запорожской области были вскрыты временные огневые позиции и нанесено поражение шести пусковым установкам реактивных систем залпового огня MLRS производства США, а также MARS II, которые произвели в Германии.

В ДНР, в районе населенного пункта Дружба, ВС России уничтожили американскую радиолокационную станцую контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Около населенного пункта Золочев Харьковской области была поражена пусковая установка тактического ракетного комплекса «Точка-У», около Северска в ДНР — реактивная система залпового огня «Ураган», а вблизи Красного Лимана — три установки реактивной системы залпового огня «Град».

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS в ЛНР.

Всего ВС России с начала проведения специальной военной операции уничтожили: 341 самолет, 181 вертолет, 2643 беспилотных летательных аппарата, 392 зенитных ракетных комплекса, 7043 танка и других боевых бронированных машин, 924 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3668 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7522 единицы специальной военной автомобильной техники.