США заявили об угрозе развития космической отрасли в Китае

Генерал армии США Дикинсон: развитие космической отрасли в Китае угрожает Вашингтону

Развитие Китая настораживает Вашингтон, заявил генерал армии США Джеймс Х. Дикинсон, командующий Космическим командованием Военно-воздушных сил (ВВС) страны. Его слова приводит Reuters.

Отмечается, что в последние годы Пекин добился значительных успехов в космической отрасли. В частности, китайские власти проводили испытание противоспутниковой ракеты в 2007 году, что встревожило США и другие западные страны. По словам американского военного, противоспутниковые испытания загромождают космос мусором.

«Они продолжают создавать и наращивать потенциал, который, откровенно говоря, ставит под угрозу большинство наших активов в космической сфере. (...) Они понимают, что космос является очень важной частью не только их экономики или глобальной экономической среды, но и военной среды», — заявил он.

Дикинсон также подчеркнул, что его командование вместе с Индо-Тихоокеанским командованием Вооруженных сил США сосредоточены на вызове со стороны Китая. По его мнению, единая позиция союзников и партнеров имеет решающее значение для противодействия «подрывной» деятельности, которая якобы угрожает международному порядку.

Ранее в США восхитились прогрессом Китая в космической области. Генерал-лейтенант Космических сил США Нина Арманьо заявила, что такими темпами Пекин может «нагнать и обогнать» Вашингтон.