Лукашенко рассказал о планах Запада начать войну в Донбассе в 2020 году

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад планировал начать войну в ДНР в 2020 году

Западные страны планировали «начать войну в Донбассе» сразу после окончания протестов в Белоруссии в 2020 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, у белорусских властей имеются факты, что активизация боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) могла начаться в случае успеха «мятежа», который начался на фоне президентских выборов,

При этом Лукашенко не стал озвучивать эти сведения, пообещав обнародовать их позднее.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года, после того как ЦИК опубликовал итоги президентских выборов, свидетельствующие о победе Лукашенко. Политик назвал их попыткой государственного переворота и отдал приказ на жесткое подавление демонстраций.

В организации протестов белорусские власти обвиняли европейские страны, а также русских кукловодов.