Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:34, 9 декабря 2022Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах Запада начать войну в Донбассе в 2020 году

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Запад планировал начать войну в ДНР в 2020 году
Архивное фото

Архивное фото . Фото: Андрей Стенин / РИА Новости

Западные страны планировали «начать войну в Донбассе» сразу после окончания протестов в Белоруссии в 2020 году. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет РИА Новости.

По словам политика, у белорусских властей имеются факты, что активизация боевых действий в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) могла начаться в случае успеха «мятежа», который начался на фоне президентских выборов,

При этом Лукашенко не стал озвучивать эти сведения, пообещав обнародовать их позднее.

Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года, после того как ЦИК опубликовал итоги президентских выборов, свидетельствующие о победе Лукашенко. Политик назвал их попыткой государственного переворота и отдал приказ на жесткое подавление демонстраций.

В организации протестов белорусские власти обвиняли европейские страны, а также русских кукловодов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Лукашенко ответил на слова Меркель о «Минске» фразой «она поступила мерзко»
В Москве в районе станции МЦК произошел пожар
Появились подробности о личности погибшего при пожаре в «Меге» охранника
Ивлеева призналась в участии в рекламе опасной для здоровья косметики
Две воспитательницы российского детсада издевались над детьми и попали на видео
Москва пообещала продолжить диалог с США по возврату осужденных россиян
Песков согласился со словами Меркель о Минских соглашениях
Освобожденная американская баскетболистка Бриттни Грайнер вернулась в США
Рябков рассказал о встрече дипломатов США и России по «вопросам-раздражителям»
Подозреваемого в обстреле полицейских под Ростовом отправили под стражу
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.