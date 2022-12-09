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20:41, 9 декабря 2022Россия

Путин допустил использование наработок США по обезоруживающему удару

Путин: Россия может подумать об использовании наработок США по обезоруживающему удару

Фото: Михаил Метцель / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия может подумать над тем, чтобы взять наработки США по обеспечению своей безопасности, включая тактику нанесения обезоруживающего удара. Об этом заявил президент России Владимир Путин, чьи слова приводит ТАСС.

«У Соединенных Штатов есть теория превентивного удара — первое. Второе: они разрабатывают систему обезоруживающего удара. Что это такое? Это нанесение удара современными высокотехнологичными средствами, который должен наноситься по пунктам управления, лишать противника этих систем управления», — сказал глава государства.

Он напомнил, что речь идет о крылатых ракетах, в том числе наземного базирования, от которых Россия когда-то отказалась. Однако американцы оставили ракеты воздушного и морского базирования, которые теперь есть и у Москвы.

Ранее Путин заявил, что фактором сдерживания является возможность защиты своей страны при помощи ядерного оружия. По его словам, падение головных частей ракет противников на территорию России неизбежно, они упадут. Однако от противника ничего не останется, потому что перехватить сотню ракет невозможно.

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Никита Абрамов
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