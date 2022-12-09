Лауреатов Национальной премии «Патриот – 2022» объявили в День Героев Отечества

Состоялось вручение Национальной премии «Патриот – 2022»

9 декабря состоялось вручение Национальной премии «Патриот – 2022» в рамках Всероссийского патриотического форума, приуроченного к 350-летию Петра I. Имена 29 лауреатов в 14 номинациях объявили сразу в двух городах – в Москве, на площадке Дома молодежи и в Санкт-Петербурге в стенах театрально-концертного комплекса «Карнавал» городского Дворца творчества.

Премия призвана выявить лучшие практики патриотического воспитания, признать успехи граждан и организаций в сферах сохранения исторической памяти, добровольчества, наставничества и взаимодействия между поколениями. В этом году на нее было подано 1200 заявок из 75 субъектов Российской Федерации и 8 зарубежных стран: Белоруссии, Египта, Италии, Франции, Мексики, Северной Македонии, Сербии и Турции. Члены жюри определили победителей в 14 номинациях, как за реализацию проектов, так и за личный вклад в развитие патриотической, культурной, языковой и просветительской деятельности.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к участникам Всероссийского патриотического форума и лауреатам Национальной премии «Патриот-2022».

«С каждым годом все больше граждан воспринимают патриотизм не просто как любовь к Родине, а как непосредственные действия на благо своей страны. Они собираются в команды, создают новые проекты и вносят реальный вклад в развитие патриотизма. Ведь любовь к Родине, ее культуре и самобытности, деятельное участие в судьбе страны, сохранение исторической правды – это все то, что необходимо взращивать в умах и сердцах молодежи, чтобы потом они строили великое будущее России» – подчеркнул в своём обращении Владимир Путин.

На церемонии награждения Национальной премии «Патриот-2022» были https://disk.yandex.ru/d/Mm6GDKwLwxXUYw объявлены победители в 7 номинациях: «Герои среди нас», «Лучший проект в сфере образования», «Лучший семейный пример», «Без срока давности», «Лучший военно-патриотический проект», «Транслируем историю всему миру», «Лучший патриотический проект соотечественников».

Первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко поприветствовал участников Всероссийского патриотического форума и наградил победителей Национальной премии «Патриот-2022». Он наградил Богдана Павлова из Тамбова, врача общей практики «Городской клинической больницы имени Архиепископа Луки» в номинации «Герои среди нас».

«Патриотизм – это не просто слова. Сегодняшнее время героев – это время, когда патриотизм проверяется не словами, а действиями, проверяется ответственностью. И сейчас мы говорим «Спасибо» каждому герою, которым гордится Россия, какой бы он ни был профессии, национальности – ведь Родина и Отечество у нас одна на всех. Каждый герой – это, в первую очередь, пример для подражания, потому что патриотизм, преданность своей стране, своему народу, настоящее мужество, – не передаётся», – отметил Сергей Кириенко.

Телемост между двумя столицами соединил две площадки. Продолжилась церемония вручения «Патриот – 2022» в Санкт-Петербурге, в театрально-концертном комплексе «Карнавал» городского Дворца творчества. Там объявили победителей в номинациях: «Лучший проект, посвящённый празднованию 350-летия со дня рождения Петра I», «Лучший проект по популяризации и продвижению русского языка», «Собственным примером», «Лучший туристический маршрут», «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни», «Лучший проект, посвященный проведению в Российской Федерации года культурного наследия народов России» и «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий».

«Не случайно Премия «Патриот» и открытие Всероссийского патриотического форума проходят в день Героев Отечества. Лауреаты премии – настоящие герои нашего времени, герои специальной военной операции, врачи, учителя и наставники, которые в каждодневной работе занимаются воспитанием подрастающего поколения» – отметила руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева.

Вручение Национальной Премии «Патриот – 2022» дало старт четвертому Всероссийскому патриотическому форуму, который впервые в этом году переместился в Санкт-Петербург, в честь 350-летия Петра I. Подобная смена локации в связи с памятной датой позволяет рассмотреть понятие патриотизма с новой стороны.

Конкурс на участие в форуме в этом году составил 6 человек на место. Из 3673 желающих очно поучаствовать во Всероссийском патриотическом форуме смогли 600 представителей молодежной политики, региональных органов исполнительной власти и государственных учреждений, а также лидеры общественных объединений и руководители проектов гражданско-патриотической направленности. Помимо этого, почти 5000 человек присоединились к форуму онлайн.

