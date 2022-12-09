В Польше обозначили Германии условия для сохранения своего положения

Польский аналитик Квятковская: Германия должна добиваться тесного сотрудничества с Польшей

Эксперт из варшавского Центра восточных исследований Анна Квятковская обозначила условия, которые позволят Германии сохранить свое главенствующее положение в Европе. Ее слова передает издание wPolityce.

Аналитик указала, что следствием конфликта на Украине стало смещение центра силы в Евросоюзе (ЕС) на восток, и, чтобы сохранить свои лидирующие позиции, ФРГ должна добиваться тесного сотрудничества с Польшей. Она пояснила, что Варшаве удалось усилить свое влияние в Европе по двум причинам: из-за своей «исключительной реакции», а также из-за оказанной Киеву «беспрецедентной помощи».

По словам Квятковской, в то время как Польша «повысила значение как в политическом измерении, так и в сфере безопасности», Берлин должен стремиться к союзу с Варшавой, если он намерен «сохранить положение игрока первой лиги». При этом, уточнила эксперт, политика немецких властей во главе с канцлером страны Олафом Шольцем демонстрирует желание Германии произвести «легальную перестройку» баланса сил в ЕС и укрепить свое преимущество.

Доказательством этому, по ее мнению, служат призывы Берлина отказаться от единогласия в голосовании по ряду вопросов в Совете ЕС, а также желание Германии занять руководящую позицию в военных вопросах. Квятковская подчеркнула, что Берлину необходимо «досконально отчитаться» по своей политике в отношении России, а также передать Киеву тяжелое вооружение, вместо того, чтобы надеяться на нормализацию отношений с Москвой.

Ранее глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от Германии заплатить за совершенные ею военные преступления в ходе Второй мировой войны. Он подчеркнул, что к Германии было проявлено «чрезвычайное снисхождение».