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04:40, 9 декабря 2022Наука и техника

Tesla вернет в автомобили радар

Elecrtek: Tesla попросила разрешение FCC на установку в свои автомобили радара

Фото: Joe White / Reuters

Tesla намерена оснастить свои автомобили высококачественным радаром. Об этом сообщает издание Elecrtek.

Журналисты портала обратили внимание, что Tesla попросила у Федеральной комиссии по связи США (FCC) разрешение на установку радара в свои электрокары. По словам специалистов, таким образом в компании намерены улучшить работу функции автоматического пилотирования.

В материале говорится, что ранее Tesla начала отказываться от радаров и датчиков в автомобилях. Таким образом, компания может вернуть оборудование в свои электрокары. Инженеры корпорации придерживаются концепции Tesla Vision, сторонники которой считают, что полагающийся на изображение с камер и нейросети автопилот будет работать более качественно. В этой связи производитель перестал оснащать свои машины радарами с 2021 года, с начала 2022 года — ультразвуковыми датчиками.

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Журналисты предположили, что концепция Tesla провалилась, и корпорация ищет способ улучшить автопилот в своих автомобилях другим способом. Летом 2021 года глава Tesla Илон Маск допускал появление в электрокарах радара, но только в случае, если компания найдет оборудование очень высокого разрешения. «Радар с очень высоким разрешением был бы лучше, чем обычное зрение, но такого радара не существует», — заметил Маск.

В начале декабря на улицах города Санта-Круз, штат Калифорния, обнаружили обновленный автомобиль Tesla Model 3. Энтузиасты обратили внимание, что в фарах электрокара могут находиться камеры — они могли бы улучшить качество работы автопилота.

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Андрей Ставицкий
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