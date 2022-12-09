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08:44, 9 декабря 2022Мир

Россия распространила в Совбезе ООН документ об обстрелах ВСУ Донбасса

Зампостпреда Полянский: Россия распространила документ об обстреле Донбасса для СБ ООН

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Российские представители распространили среди членов Совбеза ООН документ, который содержит доказательства и описания обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) мирного населения Донбасса. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в личном Telegram-канале.

«В рамках подготовки к запрошенному нами [на 9 декабря] заседанию СБ по поставкам западного оружия на Украину 8 декабря мы распространили в качестве официального документа Совета Безопасности и Генассамблеи ООН письмо донецкой общественной организации "Справедливая Защита", касающееся обстрелов гражданского населения Донбасса со стороны ВСУ. Особый акцент в нем сделан на массированных обстрелах текущей недели», — говорится в сообщении зампостпреда.

Ранее Полянский пообещал, что на заседании в СБ ООН Россия поднимет тему детей Донбасса на заседании органа 7 декабря. Дипломат предположил, что на заседании акцент будет смещаться на критику ударов по украинской энергетической и иной инфраструктуре. «Про детей Донбасса, понятное дело, не вспомнят, но мы напомним», — заверил Полянский.

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Виктория Кондратьева
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