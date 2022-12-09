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12:33, 9 декабря 2022Экономика

Роскачество выступило за продление срока годности продуктов

Глава Роскачества Протасов поддержал идею увеличения сроков годности продуктов

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Роскачество выступит в поддержку идеи продления допустимого остаточного срока годности продуктов, если она не скажется на их качестве и не навредит потребителям, пишет РИА Новости со ссылкой на главу организации Максима Протасова. Под остаточным сроком годности подразумевается период до момента, когда продукт следует утилизировать.

«Если сроки годности будут установлены не в ущерб потребителям, например, для товаров со сроком годности более года — 40-45 процентов, то Роскачество такую инициативу поддержит», — подчеркнул он.

Протасов рассказал, что большинство ретейлеров закупает у поставщиков товары с 60-80 процентами остаточного срока годности — это прописано в контракте. Например, если срок годности товара 730 дней, то его не принимают уже в момент, когда до наступления срока остается 439 дней. При этом средний срок реализации позиции в магазине составляет порядка 50 дней, отмечает глава Роскачества. В связи с этим зачастую поставщики утилизируют товары, которые пригодны к использованию еще два года.

С просьбой увеличить сроки годности продуктов к вице-премьеру — министру промышленности и торговли Денису Мантурову в середине октября обратилась ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз». Там заявили, что федеральным ретейлерам следует установить минимальный порог остаточного срока годности в 45 процентов для товаров годностью от года и выше и в 50 процентов — для товаров меньшего срока годности. 

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Софья Ермакова
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