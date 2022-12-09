В Швеции призвали граждан экономить электроэнергию

Премьер-министр Швеции Кристенссон призвал граждан страны экономить электроэнергию

Премьер-министр Швеции Ульф Кристенссон обратился к гражданам страны с призывом экономить электроэнергию, чтобы не допустить перебои электропередачи. Об этом сообщает шведский телеканал SVT.

«Очень многие шведы экономили электричество исключительно потому, что берегли свои деньги. Теперь же мы хотим попросить шведский народ экономить еще и для того, чтобы снизить риск перебоев электропередачи», — цитирует телеканал Кристенссона.

Премьер добавил, что энергетический сектор Швеции пострадал в связи с временным отключением атомного реактора в Оскарсхамне.

Ранее сообщалось, что в Швеции отключили крупнейший в стране реактор атомной электростанции в Оскарсхамне. Представители АЭС заявили о возможном запуске реактора в конце января 2023 года.

Первоначально на АЭС в Оскарсхамне было три реактора, два из них были остановлены. Таким образом, в настоящее время в Швеции продолжают работу четыре атомных реактора: три в Форсмарке и один в Рингхалсе. Сообщается, что перезапуск реактора в Рингхалсе состоится 31 января после технического обслуживания.