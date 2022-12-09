Комментатор Top Dog сделал прогноз на поединок Регбиста с Тарасовым

Комментатор Top Dog Дула отказался считать Регбиста фаворитом в бою с Артемом Тарасовым

Кулачный боец и комментатор лиги TOP DOG FC Денис Ураган Дула сделал прогноз на поединок основателя промоушена Данилы Регбиста Алеева против блогера Артема Тарасова. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«Лично для меня будет волнительно. Держу кулаки, чтобы оба парня дошли до сена и сделали то, чего мы все от них ждем уже не первый год! Я не разделяю мнений большинства фанатов о том, что Данил явный фаворит и это станет легкой прогулкой для него», — заявил Дула. Он подчеркнул, что Тарасов провел достаточно большое количество поединков и ответственно подошел к подготовке.

Конфликт между Алеевым и Тарасовым начался в 2019 году, но все попытки организовать их бой заканчивались неудачно. За это время Регбист создал свою лигу, организовал 17 турниров и провел их в качестве ведущего. Тарасов участвовал в 14 поединках в разных дисциплинах.

Алеев и Тарасов подерутся на заключительном турнире года Top Dog 18. Он пройдет 16 декабря в Vegas City Hall.