Уролог развеяла мифы о появлении камней в почках

Уролог Курышкина опровергла ряд мифов о причинах появления камней в почках

Камни в почках — это серьезное заболевание. Причин его возникновения существует множество, однако среди них есть и мифы. Об ошибочных утверждениях касательно мочекаменной болезни Life спросил уролога и завотделением клинико-диагностического центра ФГБУ Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России Юлию Курышкину.

По ее мнению, сегодня изменение метаболизма в организме считается основным фактором, влияющим на образование камней в почках. Таким образом, в моче повышается концентрация определенных веществ, которые выпадают в осадок и начинают формировать конкремент. Помимо этого, необходимо помнить и о наследственности, из-за которой повышается риск появления мочекаменной болезни.

При этом к мифам относится мнение, что конкременты почек начинают появляться при избыточном потреблении молочных продуктов. Уролог отметила, что мочекаменной болезнью часто страдают и те, кто ограничивает потребление кальция.

Еще одно ошибочное утверждение, как сказала уролог, связано с плохим качеством питьевой воды. По словам специалиста, отчасти это действительно так, однако именно обезвоживание является причиной мочекаменной болезни. В связи с этим врач рекомендовала россиянам пить примерно два литра чистой воды в день.

В заключение специалист развеяла третий миф — о том, что кофе, чай и газировка приводят к образованию камней в почках. По ее мнению, сейчас различные исследования опровергают этот факт. При этом уролог уточнила, что потенциальный риск развития конкремента все же существует, однако только при избыточном потреблении кока-колы, в которой содержится большое количество кофеина и ортофосфорной кислоты.

Ранее врач-уролог Павел Королев утверждал, что импотенция является отдельным заболеванием и простатит ее спровоцировать не может. Таким образом, специалист развеял миф о связи простатита и полового бессилия. Он отметил, что такое мнение считается одним из самых распространенных, однако оно ошибочно.