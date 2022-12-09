В Госдепе США высказались о выдаче виз россиянам

Патель заявил, что США пока нечего объявить о возможных планах по выдаче виз в России

Властям Соединенных Штатов пока нечего сообщить о возможных планах по возобновлению выдачи виз в России. Об этом заявил заместитель официального представителя госдепартамента Ведант Патель в ходе брифинга. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепа.

«Я пока не готов объявить о каких-либо новых шагах в части выдачи виз», — сказал Патель в ходе брифинга.

28 ноября временная поверенная в делах США в Москве Элизабет Руд сообщила, что Вашингтон пытается найти доступную страну для выдачи гражданам России иммиграционных виз. По ее словам, в США осознают сложность приезда в Варшаву, поэтому для этой цели определяются «другие, более доступные для россиян места».

Ранее секретарь американской дипмиссии в Москве Дженни Палмер заявила, что россияне по-прежнему могут подавать документы на иммиграционные визы США в Польше, несмотря на действия Варшавы по выдаче туристических виз россиянам.