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22:38, 9 декабря 2022Россия

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из МВФ

В Госдуму внесли законопроект о выходе России из Международного валютного фонда

Россия должна выйти из соглашения о присоединении к Международному валютному фонду (МВФ), подписанного в Вашингтоне в 1992 году. Данный законопроект внесен в Госдуму группой депутатов КПРФ во главе с лидером партии Геннадием Зюгановым, передает ТАСС.

Авторы инициативы пояснили, что членство России в договоре больше не имеет смысла, ее участие не помогло предотвратить принятие антироссийских санкций.

Коммунисты также вынесли на рассмотрение второй законопроект, который предусматривает приостановку действия режима наибольшего благоприятствования в отношении услуг, происходящих из государств, приостановивших или аннулировавших режим наибольшего благоприятствования для российских услуг.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что украинский конфликт является «самым важным негативным фактором» для мировой экономики в этом году и, скорее всего, останется им в 2023 году. «Все, что вызывает больше беспокойства, конечно же, наносит ущерб перспективам роста и удовлетворения потребностей и чаяний людей во всем мире», — подчеркнула Георгиева, комментируя инцидент с падением ракет в Польше.

Марина Совина
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