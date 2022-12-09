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22:40, 9 декабря 2022Экономика

Минпромторг оценил вероятность запрета на ввоз в Россию парфюмерии и косметики

Минпромторг заявил, что пока не планирует запрещать ввоз в Россию парфюмерии и косметики

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Министерство промышленности и торговли России заявило, что пока не планирует запрещать ввоз парфюмерии и косметики и повышать пошлины на них. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Речь идет о товарах, поставляемых из недружественных стран, по которым ассортимент отечественных брендов не в полной мере может удовлетворить запросы потребителей.

Ранее стало известно, что российский кабмин ввел ввозные пошлины на ввоз предметов личной гигиены и оружия из недружественных стран. Пошлиной в размере 35 процентов будут облагаться товары из США, Канады, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Польши, аналоги которых производятся в России и не уступают ввозимой продукции по качеству.

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Марина Совина
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