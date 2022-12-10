В Грузии высказались о возобновлении авиасообщения с Россией
Грузия и Россия на данный момент не обсуждают возможность возобновить прямое авиасообщение между странами. О перспективах высказался спецпредставитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с Россией Зураб Абашидзе. Его цитирует ТАСС.
Абашидзе заявил, что Тбилиси в курсе инициативы Москвы об упрощении визового режима для граждан ряда стран, в том числе для граждан Грузии. Он напомнил, что Грузия еще в 2011 году упросила получение визы для россиян и упрощенный режим работает до сих пор.
«То есть визы гражданам России для посещения Грузии не требуются. Что касается возобновления прямых авиарейсов, этот вопрос у нас на повестке дня сейчас не стоит», — уточнил спецпредставитель премьер-министра бывшей советской республики.
Ранее директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар заявил, что Россия занимается расширением пограничного пункта пропуска «Верхний Ларс», который находится на границе с Грузией. Он подчеркнул, что при проведении этих работ не допускается снижение пропускной способности КПП.