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23:07, 10 декабря 2022Экономика

Экономист назвал срок возвращения ушедших из России компаний

Экономист РАНХиГС Гинько допустил возвращение ушедших из России брендов в течение пяти лет

Фото: Unsplash

Экономист, преподаватель РАНХиГС при президенте РФ Владислав Гинько заявил, что ряд ушедших из России компаний сохранили право в течение определенного времени выкупить свое производство за символическую цену. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Гинько подчеркнул, что все ушедшие компании сожалеют о своем решении и хотят возобновить свою работу. Он назвал срок возвращения брендов в России и допустил, что это произойдет в течение пяти лет. По словам эксперта, такая возможность прописана в ряде договоров, часть из которых разместили СМИ.

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«Бизнес как бы говорит, что он уходит, продает свои магазины. Но очень часто в договорах по продаже прописано, что они хотели бы в течение пяти лет вернуться и купить [свои активы] за энную сумму. Причем это может быть цифра символическая», — отметил он.

По мнению Гинько, зарубежные компании недовольны своим уходом из российского рынка. «Ну, а кто их заставляет уходить? Очень много брендов остаются, и ничего с ними не происходит», — заключил экономист.

Ранее сообщалось, что Samsung временно передумал возвращаться в Россию. Один из источников предположил, что производитель электроники вернется после завершения спецоперации России на Украине.

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Марина Совина
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