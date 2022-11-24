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02:46, 24 ноября 2022Наука и техника

Samsung временно передумал возвращаться в Россию

Samsung отложил возвращение в России на неопределенный срок

Фото: Manfred Segerer / Globallookpress.com

Официальное возобновление продаж техники Samsung в России задерживается на неопределенный срок. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.

Как рассказали изданию представители компаний-партнеров бренда, в корпорации подтвердили, что решение о возвращении на российский рынок в корпорации пока не принято.

Один из собеседников «Известиий» считает, что производитель электроники вернется не раньше завершения специальной военной операции России на Украине. По его мнению, как и другие крупные транснациональные корпорации, Samsung опасается вторичных санкций со стороны США.

При этом говорить об полном уходе компании нельзя. Южнокорейский производитель не закрывает московский офис и продолжает вести набор сотрудников в него. Кроме того, с российскими картами «Мир» продолжает работать Samsung Pay.

Ранее были названы самые популярные бренды бытовой техники у россиян. После ухода ряда зарубежных производителей из России на фоне военного конфликта на Украине отечественный рынок бытовой техники сильно изменился.

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Екатерина Подвигина
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