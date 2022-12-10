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11:37, 10 декабря 2022Мир

В МИД указали на угрозу биоисследований в постсоветских странах

МИД РФ: биологические исследования в постсоветских странах не должны угрожать Москве
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Москва должна убедиться, что биологические исследования в постсоветских странах не будут угрожать безопасности России. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД Денис Гончар, его цитирует ТАСС.

«Нам важно убедиться, что ведущиеся в непосредственной близости от наших границ биологические исследования, особенно проводимые совместно с США и другими странами НАТО, не несут угрозы безопасности России», — сказал дипломат.

По его мнению, повышенное внимание этой теме надо уделять в связи со вскрывшимися фактами военно-биологической активности США и их союзников на Украине.

Гончар указал на конструктивную реакцию Армении на инициативы Москвы по формированию правовой базы сотрудничества и биобезопасности. В связи с этим в мае 2021 года Россия и Армения подписали двусторонний межправительственный меморандум о взаимопонимании по вопросам обеспечения биологической безопасности, напомнил он и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Ереваном.

26 ноября Минобороны обвинило Пентагон в испытаниях с токсичными веществами на Украине. По данным оборонного ведомства, их тестируют на украинских военнослужащих и душевнобольных.

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Анастасия Шейкина
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