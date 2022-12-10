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20:19, 10 декабря 2022Россия

Губернатор ЯНАО дал старт обратному отсчету до юбилея Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО дал старт символическому обратному отсчету до юбилея Нового Уренгоя

Фото: Shutterstock

До полувекового юбилея газовой столицы Ямала осталось ровно 1000 дней. В режиме телемоста, во время прямой линии, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов запустил обратный отсчет до знаменательного события.

Свое 50-летие город отметит в 2025 году. По поручению президента РФ Владимира Путина разработана программа развития города для подготовки к юбилейной дате. В нее вошли несколько десятков мероприятий по созданию современной дорожной сети, строительству новых социальных объектов и благоустройству города. Большая часть из них будет реализована при поддержке компаний ТЭКа.

Ряд мероприятий программы развития уже успешно реализован. В прошлом году открылась развязка Солнечная. В городе появились сразу пять новых детских садов, благодаря чему деревянные дошкольные учреждения в Новом Уренгое остались в прошлом. Развитие получили и районы – в Коротчаево запустили подстанцию скорой помощи и ветеринарный пункт.
В этом году при поддержке «Газпрома» появилась детская поликлиника с женской консультацией. Благодаря сотрудничеству с компанией «Транснефть» в Коротчаево этой осенью открылся 25-метровый плавательный бассейн и ледовый корт.
В конце года жителей не только города, но и всего региона, ждет знаменательное событие – запуск современного аэропорта. Объект стал первым в стране авиаузлом, построенным в рамках концессионного соглашения – с привлечением частных инвестиций.

В следующем году начнется масштабное переселение новоуренгойцев из аварийного фонда в микрорайон «Славянский». Там уже работает детский сад, строится самая большая в регионе школа на 1600 учеников.

К проведению праздника в 2025 году в Новом Уренгое планируется строительство целого ряда социальных и инфраструктурных объектов окружного масштаба. В том числе, развитие медицинского кластера: будет построен радиологический и хирургический центры для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, пользоваться которыми будут жители всего региона. Среди других объектов – строительство ледовой арены с основным и тренировочным льдом, школы искусств в микрорайоне «Славянский», кванториума с 12 научно-исследовательскими лабораториями, первой на Ямале мини-футбольной арены с тремя игровыми залами для проведения соревнований по международным стандартам, культурного центра с трансформируемой сценой и объемным звуком, арт-галереи, где будет бассейн, зона для пляжного волейбола и беговая арена.

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Татьяна Романова
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