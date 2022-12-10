Губернатор ЯНАО дал старт обратному отсчету до юбилея Нового Уренгоя

Губернатор ЯНАО дал старт символическому обратному отсчету до юбилея Нового Уренгоя

До полувекового юбилея газовой столицы Ямала осталось ровно 1000 дней. В режиме телемоста, во время прямой линии, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов запустил обратный отсчет до знаменательного события.

Свое 50-летие город отметит в 2025 году. По поручению президента РФ Владимира Путина разработана программа развития города для подготовки к юбилейной дате. В нее вошли несколько десятков мероприятий по созданию современной дорожной сети, строительству новых социальных объектов и благоустройству города. Большая часть из них будет реализована при поддержке компаний ТЭКа.

Ряд мероприятий программы развития уже успешно реализован. В прошлом году открылась развязка Солнечная. В городе появились сразу пять новых детских садов, благодаря чему деревянные дошкольные учреждения в Новом Уренгое остались в прошлом. Развитие получили и районы – в Коротчаево запустили подстанцию скорой помощи и ветеринарный пункт.

В этом году при поддержке «Газпрома» появилась детская поликлиника с женской консультацией. Благодаря сотрудничеству с компанией «Транснефть» в Коротчаево этой осенью открылся 25-метровый плавательный бассейн и ледовый корт.

В конце года жителей не только города, но и всего региона, ждет знаменательное событие – запуск современного аэропорта. Объект стал первым в стране авиаузлом, построенным в рамках концессионного соглашения – с привлечением частных инвестиций.

В следующем году начнется масштабное переселение новоуренгойцев из аварийного фонда в микрорайон «Славянский». Там уже работает детский сад, строится самая большая в регионе школа на 1600 учеников.

К проведению праздника в 2025 году в Новом Уренгое планируется строительство целого ряда социальных и инфраструктурных объектов окружного масштаба. В том числе, развитие медицинского кластера: будет построен радиологический и хирургический центры для лечения онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний, пользоваться которыми будут жители всего региона. Среди других объектов – строительство ледовой арены с основным и тренировочным льдом, школы искусств в микрорайоне «Славянский», кванториума с 12 научно-исследовательскими лабораториями, первой на Ямале мини-футбольной арены с тремя игровыми залами для проведения соревнований по международным стандартам, культурного центра с трансформируемой сценой и объемным звуком, арт-галереи, где будет бассейн, зона для пляжного волейбола и беговая арена.

