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07:39, 10 декабря 2022Мир

17-летняя девушка погибла из-за стрельбы после проигрыша сборной Бразилии на ЧМ

17-летняя девушка погибла, трое пострадали из-за стрельбы после проигрыша сборной Бразилии

Фото: Amanda Perobelli / Reuters

17-летняя девушка стала жертвой вооруженного конфликта в городе Барретуш в штате Сан-Паулу после проигрыша команды Бразилии по футболу в четвертьфинале чемпионата мира против сборной Хорватии, передает портал «Уол».

Погибшая скончалась от огнестрельного ранения, ее подруга получила пулевое ранение легкого.

По информации местных СМИ, потасовка между фанатами началась в торговом центре сразу после окончания игры. Вскоре конфликт перерос в массовую драку, которая завершилась стрельбой.

9 декабря сборная Бразилии проиграла Хорватии в четвертьфинальном матче. Основное время завершилось со счетом 0:0. В дополнительное время команды забили по одному мячу. В итоге встреча завершилась в серии пенальти со счетом 2:4.

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Марина Совина
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