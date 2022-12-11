Врачи рассказали о состоянии Стаса Барецкого после избиения

После избиения шоумена Стаса Барецкого начата полицейская проверка

Полицейская проверка начата в Московском районе Санкт-Петербурга после избиения шоумена Стаса Барецкого. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители уточнили, что машина «скорой помощи» увезла 50-летнего артиста от бара на Московском проспекте, 111, утром 11 декабря. Пострадавший объяснил, что около шести часов утра двое мужчин после конфликта силой отобрали у него смартфон и 120 тысяч рублей. «По данному факту полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства инцидента», — рассказали в полиции.

Врачи, в свою очередь, рассказали изданию о состоянии Барецкого — его оценили как удовлетворительное.

О том, что шоумена Стаса Барецкого госпитализировали, стало известно 11 декабря. Тогда утверждалось, что его избили и ограбили в центре города.