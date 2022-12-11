Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:58, 11 декабря 2022Мир

В США пригрозили привлечь Бута к ответственности

Джон Кирби: США привлекут Бута к ответственности, если он продолжит прежнюю «линию работы»

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

США привлекут к ответственности освобожденного из американской тюрьмы российского бизнесмена Виктора Бута, если он продолжит прежнюю «линию работы». Такое заявление сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, его слова приводит ТАСС.

«Если господин Бут решит вернуться к своей прежней "линии работы", тогда мы сделаем то, что необходимо для привлечения его к ответственности и защиты наших интересов», — пригрозил он.

Кирби подчеркнул, что власти Соединенных Штатов намерены защищать национальную безопасность страны.

Ранее стало известно об опасениях США насчет Бута. Высокопоставленные чины Пентагона обеспокоены тем, что бизнесмен после возвращения на родину может вернуться к торговле оружием в горячих точках по всему миру.

Виктора Бута арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу США за попытку незаконной торговли оружием и поддержку террора. В 2012 году россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы. Бизнесмен вину не признал. 8 декабря 2022 года в Объединенных Арабских Эмиратах состоялась процедура обмена баскетболистки сборной США Бриттни Грайнер, признанной в России виновной в контрабанде наркотиков, на Бута.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
Более 170 человек задержали во Франции за беспорядки после матчей ЧМ
Генштаб Белоруссии назвал совместную с Россией группировку фактором сдерживания
Беззубая блогерша рассказала о неожиданной проблеме с уходом за полостью рта
В Белоруссии назвали «вызывающей тревогу» границу с Украиной
Россиянам дали советы по выбору живой новогодней ели
В США назвали препятствие для наращивания поставок оружия Украине
В США пригрозили привлечь Бута к ответственности
Эрдоган пообещал поддержать Украину в преодолении «тяжелой зимы»
В Белом доме рассказали о состоянии Грайнер
Молдавия обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.