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02:25, 11 декабря 2022Экономика

Названа выигравшая от потолка цен на российскую нефть страна

The Epoch Times заявило о пользе ограничения цен на российскую нефть для Китая

Фото: Pixabay

Специалист хедж-фонда Tressis Даниэль Лакалль в статье для американского издания The Epoch Times назвал страну, которая выиграет от потолка цен на российскую нефть.

По мнению аналитика, ограничение цен на российскую нефть, инициированное странами G7, сыграло на руку Китаю. «В соглашении G7 о введении ограничений на российскую нефть есть много ошибок», — отметил эксперт.

По его словам, такие ограничения не навредят. Также страны, которые покупают сырую нефть, смогут это делать выгодно. Так, у КНР появится возможность приобретать еще больше российского сырья с хорошей скидкой, что не помешает России хорошо зарабатывать на экспорте энергоносителей.

При этом, если страны G7 действительно хотели нанести ущерб финансам и экспорту России, нужно было поощрять инвестиции в альтернативные и более конкурентоспособные источники энергии, однако на деле происходит обратный эффект.

«Правительства стран "большой семерки" продолжают создавать барьеры для инвестиций в энергетику», — отметил Лакалль, добавив, что это еще больше затрудняет обеспечение диверсификации и надежности поставок.

Потолок цен на российскую нефть вступил в силу 5 декабря. Россия заранее анонсировала ответные меры и грозила резким ростом мировых цен на сырье. Однако спустя пять дней власти пока не выбрали способ реакции на новые санкции.

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Марина Совина
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