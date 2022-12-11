Певца Данко задержали в аэропорту Кишинева из-за поддержки России

Российского певца Данко не пустили в Молдавию из-за поддержки России и поездок на Донбасс

53-летнего российского певца и композитора Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) не пустили в Молдавию из-за поддержки России, поездок на Донбасс и проживания в Крыму. Об этом сообщает издание KP.RU со ссылкой на жену певца Марию Силуянову.

«Когда самолет приземлился в Кишеневе, Сашу — одного-единственного со всего рейса — задержали сотрудники погранслужбы. Мол, ему въезд в страну запрещен по политическим причинам», — поделилась супруга исполнителя.

Артист прилетел в Молдавию, чтобы выступить с концертом 9 декабря. После задержания пограничники отобрали у певца паспорт. Купить себе воды и еды он не мог, так как расплатиться российскими картами у него не получилось. Только спустя время организаторы смогли передать ему деньги.

Через двое суток певец вернулся в Россию. «Я и представить не мог, что гастроли в Молдову могут так закончиться!», — прокомментировал ситуацию Данко.

30 сентября сообщалось, что в дом певца Данко в Крыму проникли воры.