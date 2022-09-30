Дом певца Данко ограбили в Крыму

В дом певца Данко в Крыму проникли грабители

В дом 53-летнего российского певца и композитора Данко (настоящее имя — Александр Фадеев) в Крыму проникли грабители. Об этом сообщила супруга артиста Мария Силуянова «Комсомольской правде».

По словам женщины, злоумышленники появились на участке утром, когда она вместе с сыном еще спали.

«Дело в том, что у нас идет стройка — достраивается нижний этаж. И я привыкла, что с самого утра рабочие уже на месте. Сегодня я вышла из дома, смотрю — ворота открыты. Подумала, наверное, строители куда-то отошли ненадолго. А их, оказывается, еще не было — приехали только через час», — сообщила жена певца.

Силуянова поведала, что с территории дома пропал детский велосипед и раскладная лестница, а также подчеркнула, что этот ущерб «ей совсем не важен».

«Куда страшнее другое: пока мы с ребенком спали, неизвестный или неизвестные проникли на участок. Скорее всего, налетчика что-то спугнуло, и он сбежал, не потрудившись закрыть ворота. А если бы он полез в дом?» — отметила Силуянова, добавив, что семья артиста обратилась в полицию, а также завела двух сторожевых собак после инцидента.

Ранее стало известно, что на территорию дома канадского певца Джастина Бибера и его супруги Хейли проник неизвестный мужчина.