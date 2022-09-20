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На территорию дома Джастина Бибера проник злоумышленник

На территорию дома Джастина и Хейли Бибер проник неизвестный мужчина

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

На территорию дома канадского певца Джастина Бибера и его супруги Хейли проник неизвестный мужчина. Об этом сообщает TMZ.

Инцидент произошел в субботу, 17 сентября. Служба безопасности артиста заметила, как на участок исполнителя, расположенный в элитном районе Лос-Анджелеса, зашел злоумышленник. Сотрудники вызвали полицию. Когда правоохранительные органы подъехали к особняку, мужчина сбежал.

Сообщается, что Бибера и его жены в тот момент не было дома: незадолго до инцидента звезды отправились в отпуск. Полиция обыскала территорию особняка, однако не обнаружила ничего подозрительного.

Ранее Джастин Бибер вновь отменил мировой тур из-за проблем с физическим и ментальным здоровьем.

В конце августа стало известно, что трое молодых людей обокрали квартиру французского актера Венсана Касселя в Париже.

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Анастасия Астахова
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