На территорию дома Джастина Бибера проник злоумышленник
На территорию дома канадского певца Джастина Бибера и его супруги Хейли проник неизвестный мужчина. Об этом сообщает TMZ.
Инцидент произошел в субботу, 17 сентября. Служба безопасности артиста заметила, как на участок исполнителя, расположенный в элитном районе Лос-Анджелеса, зашел злоумышленник. Сотрудники вызвали полицию. Когда правоохранительные органы подъехали к особняку, мужчина сбежал.
Сообщается, что Бибера и его жены в тот момент не было дома: незадолго до инцидента звезды отправились в отпуск. Полиция обыскала территорию особняка, однако не обнаружила ничего подозрительного.
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