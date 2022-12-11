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19:29, 11 декабря 2022Ценности

Названы способы избежать неприятных запахов от одежды после стирки

Эксперт по отоплению Дженкинс: хорошая циркуляция воздуха избавит одежду от запаха плесени

Фото: Dan Gold / Unsplash

Эксперт по энергетике и отоплению компании My Job Quote Мэтью Дженкинс назвал способы избежать неприятных запахов от одежды после стирки. Его комментарий приводит Express.co.uk.

Специалист отметил, что в помещении, где сушится белье, необходимо обеспечить должную циркуляцию воздуха, чтобы избавиться от запаха сырости и плесени. «Поместите сушилку с вещами в хорошо проветриваемое место и на 15 минут оставьте все двери открытыми, чтобы улучшить вентиляцию по всему дому», — пояснил он.

Также собеседник издания призвал пользоваться вентиляторами и осушителями воздуха и не стирать большое количество изделий за один раз. «Часто возникает соблазн собрать белье в кучу и постирать все сразу, чтобы сэкономить время. Однако перегрузка стиральной машины может привести к излишнему скоплению воды в вещах, что увеличит время сушки и количество влаги в воздухе», — заявил Дженкинс. Кроме того, он порекомендовал добавлять уксус в стиральный порошок.

В ноябре помощник по закупкам в обувной компании Pavers Виттория Веллен‑Бомбелли назвала важные правила чистки и сушки обуви в холодную и дождливую погоду. Эксперт отметила, что резиновые сапоги и кроссовки предпочтительнее очищать от загрязнений вручную, чтобы не повредить изделия.

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Алина Гостева
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