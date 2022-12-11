Аэропорт Казани закрыли из-за ледяного дождя

Аэропорт Казани закрыли из-за погодных условий до утра 12 декабря

Аэропорт Казани закрыли на прием и выпуск воздушных судов из-за погодных условий до 12 декабря. Об этом сообщается в Telegram-канале авиагавани.

Отмечается, что из-за погодных условий — бокового ветра с порывами до 15 метров в секунду и ледяного дождя — аэропорт не будет принимать и выпускать самолеты до 04:00 утра.

В аэропорту заверили, что представители авиакомпаний ведут работу с пассажирами задержанных рейсов в соответствии с законом, в частности, им предоставлены напитки, питание и размещение в гостинице.

11 декабря из-за сильного снегопада в столичных аэропортах задержали более 50 рейсов. Кроме того, шесть рейсов отменили.