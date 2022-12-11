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06:21, 11 декабря 2022Наука и техника

Глава НАСА оценил уровень сотрудничества с Россией на МКС

Глава НАСА Нельсон назвал очень профессиональным сотрудничество с Россией на МКС
Билл Нельсон

Билл Нельсон. Фото: NASA / Globallookpress.com

Глава НАСА Билл Нельсон в интервью японской газете Nikkei оценил уровень сотрудничества с Россией на Международной космической станции (МКС). По его словам, несмотря на антироссийский настрой западных стран, агентство продолжает тесно сотрудничать с Москвой.

«Ситуация вокруг Украины изменила все на Земле. Она, безусловно, укрепила Европу против России. Но это не изменит сотрудничества на Международной космической станции. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное», — заявил он.

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Нельсон считает, что США участвуем в гонке по освоению космоса с Китаем, поскольку тот предпочитает конкурировать, а не сотрудничать в этой сфере. Он пояснил, что как у Вашингтона, так и у Пекина есть планы отправить людей на поверхность Луны, отметив, что США планируют сделать это быстрее — в 2025-2026 годах.

Ранее НАСА изменило место приводнения космического корабля Orion миссии Artemis 1 в Тихом океане, который теперь 11 декабря спустится на Землю вблизи острова Гуадалупе мексиканского штата Нижняя Калифорния, а не у побережья американского города Сан-Диего.

Как изменится Россия
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Марина Совина
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