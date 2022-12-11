Азербайджан направил России ноту из-за инцидента в Карабахе

Азербайджан направил России ноту с призывом обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило России ноту в связи с инцидентом, когда азербайджанских специалистов не пустили к месторождениям в Карабахе для проведения мониторинга. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде сообщил, что в дипломатической ноте содержится призыв обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе в соответствии с достигнутыми договоренностями. По его словам, в документе подчеркнута недопустимость воспрепятствования действиям азербайджанских специалистов.

Пресс-секретарь МИД республики добавил, что в ноте также говорится о необходимости строгого соблюдения российскими миротворцами в Карабахе в своей деятельности суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Ранее власти Азербайджана сообщили о срыве намеченного на 10 декабря мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахе. В Минэкономики республики рассказали, что проходу азербайджанских специалистов на месторождения воспрепятствовала «группа агрессивно настроенных молодых людей». Добавлялось, что российские миротворцы, несмотря на принятые договоренности, не создали условия для нормальной работы представителей Азербайджана.