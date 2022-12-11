Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:45, 11 декабря 2022Мир

Азербайджан направил России ноту из-за инцидента в Карабахе

Азербайджан направил России ноту с призывом обеспечить доступ к месторождениям в Карабахе

Фото: Celestino Arce Lavin / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана направило России ноту в связи с инцидентом, когда азербайджанских специалистов не пустили к месторождениям в Карабахе для проведения мониторинга. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Айхана Гаджизаде.

Гаджизаде сообщил, что в дипломатической ноте содержится призыв обеспечить беспрепятственный доступ представителей Азербайджана к месторождениям в Карабахском регионе в соответствии с достигнутыми договоренностями. По его словам, в документе подчеркнута недопустимость воспрепятствования действиям азербайджанских специалистов.

Пресс-секретарь МИД республики добавил, что в ноте также говорится о необходимости строгого соблюдения российскими миротворцами в Карабахе в своей деятельности суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Ранее власти Азербайджана сообщили о срыве намеченного на 10 декабря мониторинга ситуации с незаконной эксплуатацией месторождений полезных ископаемых в Карабахе. В Минэкономики республики рассказали, что проходу азербайджанских специалистов на месторождения воспрепятствовала «группа агрессивно настроенных молодых людей». Добавлялось, что российские миротворцы, несмотря на принятые договоренности, не создали условия для нормальной работы представителей Азербайджана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
В Евросоюзе обеспокоились отказом Турции от санкций против России
Стало известно о продолжении закупок российского газа странами ЕС
Синоптик Тишковец спрогнозировал тропический ливень в Москве
Легенда сборной России сделал прогноз на финал ЧМ-2022
В одной из областей Украины анонсировали отключения света
Представитель избитого Барецкого выдвинул версию нападения на артиста
Азербайджан направил России ноту из-за инцидента в Карабахе
В ФРГ ужесточат закон о ношении оружия после попытки госпереворота
Адвокаты назвали возможные размеры компенсаций за падение на льду
Умер советский разведчик Георгий Санников
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.