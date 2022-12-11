В Шереметьево дали рекомендации пассажирам на фоне погоды

В Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снега

В московском аэропорту Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в авиагавань заранее на фоне непогоды. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

В пресс-службе обратили внимание, что в настоящий момент в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега. Данные погодные условия, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки. В связи с этим пассажирам рекомендовано прибывать в аэропорт заблаговременно.

Кроме того, путешественникам посоветовали по возможности пользоваться услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездами «Аэроэкспресс».

Ранее в московских аэропортах задержали более 50 рейсов на фоне обильного снегопада.