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23:54, 11 декабря 2022Путешествия

В Шереметьево дали рекомендации пассажирам на фоне погоды

В Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в аэропорт заранее из-за снега

Фото: Сергей Киселев / Агентство «Москва»

В московском аэропорту Шереметьево рекомендовали пассажирам прибывать в авиагавань заранее на фоне непогоды. Об этом говорится в Telegram-канале аэропорта.

В пресс-службе обратили внимание, что в настоящий момент в столичном регионе происходит выпадение обильных осадков в виде ледяного дождя и мокрого снега. Данные погодные условия, по прогнозам синоптиков, будут сохраняться ближайшие сутки. В связи с этим пассажирам рекомендовано прибывать в аэропорт заблаговременно.

Кроме того, путешественникам посоветовали по возможности пользоваться услугами общественного транспорта — такси, обычных и экспресс-автобусов, а также поездами «Аэроэкспресс».

Ранее в московских аэропортах задержали более 50 рейсов на фоне обильного снегопада.

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Марина Совина
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