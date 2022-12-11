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23:24, 11 декабря 2022Мир

В США заявили о высокой цене поддержки Украины

WSJ: цена поддержки Украины может оказаться слишком высокой для Запада

Фото: Pavlo Narozhnyy / Reuters

Цена дальнейшей военной поддержки Киева может оказаться слишком высокой для Запада. Об этом заявил обозреватель The Wall Street Journal Дэниел Майклс (Daniel Michaels).

По его словам, судьба Украины в значительной степени зависит от готовности западных правительств продолжать многомиллиардную военную помощь. Майклс напомнил, что Вашингтон уже предоставил Киеву почти 32 миллиарда долларов, в том числе 20 миллиардов в виде вооружений и иной помощи в сфере безопасности.

Обозреватель обратил внимание, что поставки еще большего количества военной техники обошлись бы гораздо дороже. При этом стремительно растущие расходы на поставки амуниции для ВСУ все чаще привлекают внимание западной общественности к данному вопросу, заявил Майклс.

Ранее исследовательский центр The Chicago Council on Global Affairs выяснил, что уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов.

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Марина Совина
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