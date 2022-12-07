В США заявили о падении уровня поддержки Украины

The Chicago Council on Global Affairs: уровень поддержки Киева в США сократился до 47%

Уровень поддержки США Украины сократился до 47 процентов. Об этом говорится в отчете исследовательского центра The Chicago Council on Global Affairs.

«Почти половина американцев <...> (47 процентов, против 38 процентов в июле) считает, что Вашингтон должен подтолкнуть Киев к мирному урегулированию конфликта как можно скорее», — сообщается в отчете.

Отмечается, что 29 процентов респондентов считают, что Соединенным Штатам следует полностью отказаться от финансовой и военной поддержки украинской стороны. Согласно опросу, 27 процентов считают, что американским властям нужно отправить войска для вмешательства в конфликт.

Количество жителей США, считающих, что Киев необходимо поддерживать «столько, сколько потребуется», упало с 58 до 48 процентов с июля.

Также в отчете говорится, что среди республиканцев поддержка Украины ослабла еще значительнее. По данным исследовательского центра, число поддерживающих активное военное финансирование Киева с мая сократилась с 80 процентов до 55. Кроме того, известно, что число сторонников помощи упало с 74 до 50 процентов.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал цели США в конфликте на Украине. По его словам, американские власти сфокусированы на продолжении текущих действий для «защиты Украины». При этом он не стал отвечать на вопрос, сможет ли Киев «вернуть Крым», однако добавил, что украинцы сами решают, «куда они хотят идти и когда», но делают это при поддержке США и «десятка стран по всему миру».

