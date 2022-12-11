Путин обсудил с Эрдоганом ситуации вокруг Украины и Сирии

Президент Путин обсудил со своим коллегой Эрдоганом ситуации вокруг Украины и Сирии

Президент России Владимир Путин обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуации вокруг Украины и Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин изложил принципиальные оценки ситуации вокруг Украины. Затрагивалась также проблематика сирийского урегулирования в контексте соблюдения положений российско-турецкого Сочинского меморандума о взаимопонимании 2019 года», — говорится в сообщении.

В Кремле уточнили, что министерства обороны и иностранных дел двух государств будут поддерживать контакты в связи ситуации вокруг Сирии.

Кроме того, во время этого же телефонного разговора Путин и Эрдоган обсудили проект создания газового хаба на территории Турции, а также рассмотрен ход выполнения Стамбульских договорённостей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов.