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19:03, 11 декабря 2022Россия

Бойцы ЗВО рассказали о страхе ВСУ перед российскими «Терминаторами»

Бойцы ЗВО рассказали, что ВСУ боятся уникальных БМПТ «Терминатор»

Российские военнослужащие рассказали РИА Новости, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) боятся уникальных боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» и охотятся за ними.

По словам командира экипажа машины 3-го армейского корпуса Западного военного округа (ЗВО) Вооруженных сил (ВС) России, машина имеет четыре противотанковые управляемые ракеты, две пушки калибра 30 миллиметров, два гранатомета и пулемет.

«Танки выходят первой линией, мы выходим за танками. Танки работают по целям по своим, и у нас прицелы хорошие стоят оптические. Если противник начинает вести огонь, то мы подавляем противника, также поддерживаем пехоту», — рассказал он.

По словам военных, которые служат на «Терминаторах», украинские силовики боятся машин, а также стремятся заполучить их. Кроме того, назначили вознаграждение для тех, кто ее «затрофеит».

БМПТ «Терминатор» приняли на вооружение в России в 2018 году.

Варвара Кошечкина
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