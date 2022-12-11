Четыре человека погибли в результате стрельбы в Риме
La Repubblica: четыре человека погибли в результате стрельбы на собрании жильцов в Риме
В Риме произошла стрельба, в результате которой погибли четыре человека. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica.
Сообщается, мужчина открыл стрельбу возле одного из баров в итальянской столице. В результате четверо человек погибли, еще несколько пострадали.
По предварительной версии, мужчина поссорился с тремя женщинами в ходе собрания жильцов, после чего достал оружие и произвел несколько выстрелов.
На место происшествия выехали медики и правоохранители.
10 декабря сообщалось, что в немецком Дрездене неизвестный открыл стрельбу и убил одного человека. Из-за произошедшего центр города перекрыли, также был закрыт рождественский рынок.