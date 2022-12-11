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13:05, 11 декабря 2022Силовые структуры

Российского рецидивиста осудили на 4,5 года за кражу сыра из магазина

Рецидивиста из Читы приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за кражу головок сыра

Фото: Shutterstock

В Чите местного жителя приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за кражу сыра из магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Наказание было назначено с учетом того, что ранее россиянин уже был неоднократно судим за подобные преступления.

По данным надзорного ведомства, в период с 4 по 29 декабря прошлого года рецидивист пять раз выносил из дискаунтера целые головки сыра. Затем он продавал их на одном из рынков за бесценок. Общая стоимость украденного составила 45 тысяч рублей.

1 декабря сообщалось, что в Уфе ранее судимый мужчина пришел на прием в больницу и украл дрель для трепанации черепа.

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Елизавета Новикова
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