Российского рецидивиста осудили на 4,5 года за кражу сыра из магазина

Рецидивиста из Читы приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за кражу головок сыра

В Чите местного жителя приговорили к 4,5 года колонии строгого режима за кражу сыра из магазина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

Наказание было назначено с учетом того, что ранее россиянин уже был неоднократно судим за подобные преступления.

По данным надзорного ведомства, в период с 4 по 29 декабря прошлого года рецидивист пять раз выносил из дискаунтера целые головки сыра. Затем он продавал их на одном из рынков за бесценок. Общая стоимость украденного составила 45 тысяч рублей.

1 декабря сообщалось, что в Уфе ранее судимый мужчина пришел на прием в больницу и украл дрель для трепанации черепа.