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09:09, 12 декабря 2022Мир

Ливни привели к крупнейшему за полвека наводнению в Анталье

Star: сильные ливни вызвали крупнейшее за последние 50 лет наводнение в турецкой Анталье

Фото: Telegram-канал РИА Новости

Сильные ливни привели к крупнейшему за полвека наводнению в турецкой Анталье. Об этом сообщает газета Star.

«Улицы и проспекты превратились в озеро, припаркованные автомобили были сметены паводковыми водами. Сотни теплиц были затоплены. По мобильным телефонам раздавались предупреждения "не выходите из своих домов", "не выходите на улицу"», — описывает ситуацию издание. Мэр района Кумлуджи Мустафа Келеоглу заявил, что подобного бедствия в районе не было уже 50 лет. По его словам, вода поднялась внезапно, «утащив машины и затопив теплицы».

Келеоглу пообещал приложить все усилия, чтобы в результате потопа не было человеческих жертв. На данный момент из-за непогоды обучение в начальных и средних школах районов Кумлуджа и Финике приостановлено на один день.

В ночь на 16 октября мощный ливень обрушился на популярный тайский курорт Пхукет. Осадки затопили практически весь остров. По словам председателя туристического объединения Старого города Сомойта Патхана, наводнение стало худшим за последние 30 лет.

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Марина Совина
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