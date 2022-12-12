Двух адвокатов осудят за попытку получить три миллиона рублей от россиянина

Под Ивановом двух адвокатов осудят за попытку получить три млн рублей от сына осужденной

В Ивановской области две женщины-адвоката предстанут перед судом за покушение на мошенничество в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, адвокаты представляли в суде интересы женщины, обвиняемой в получении взятки в составе орггруппы. Суд приговорил ее к длительному сроку. После вынесения приговора подельницы обратились к сыну осужденной и предложили ему за три миллиона рублей смягчить наказание его матери. Адвокаты сказали, что передадут деньги должностному лицу Ивановского облсуда. На самом деле делать этого они не планировали — всю сумму они решили оставить себе.

Кроме того, в июне 2022 года они получили от мужчины 15 тысяч рублей якобы за организацию встречи с сотрудником суда и подготовку справки. После этого соучастницы потребовали от сына фигурантки еще 300 тысяч рублей за помощь в переговорах с представителем судейского сообщества.

25 июля одна из соучастниц получила от россиянина часть из требуемых трех миллионов рублей. После этого ее задержали сотрудники ФСБ.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил к четырем годам адвоката Маршани за мошенничество на 20 миллионов рублей.