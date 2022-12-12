Двух «смотрящих» осудили за создание ячейки запрещенной в России АУЕ в колонии

Под Иркутском двух «смотрящих» за ИК-14 осудили за организацию ячейки запрещенной АУЕ

В Иркутской области двоих заключенных ИК-14 ГУФСИН России осудили за участие в деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Арестантское уголовное единство» (АУЕ) и создание ее ячейки. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Одного из мужчин приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима, второго — к шести годам и одному месяцу колонии строгого режима.

По данным следствия, двое осужденных, находясь в ИК-14 и являясь так называемыми «смотрящими» за колонией, ШИЗО и помещением камерного типа, вовлекали в АУЕ новых членов и убеждали осужденных передавать деньги для материальной поддержки других участников и организаторов экстремистского движения.

В августе прошлого года их преступная деятельность была пресечена сотрудниками УФСБ. В Иркутской области это был первый случай, связанный с организацией ячейки АУЕ.