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17:09, 12 декабря 2022Моя страна

Названы самые популярные авианаправления России в 2022 году

«Туту.ру»: самым популярным в 2022 году названо авианаправление Москва — Сочи

Фото: Svetlana Gumerova / Unsplash

Чаще всего в 2022 году отечественные туристы летали между Москвой и Сочи. Наиболее популярные авианаправления России называли аналитики сервиса по покупке билетов «Туту.ру», результаты исследования поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Так, доля самого востребованного у соотечественников направления выросла за год с 5,4 до 6,6 процента. Средний чек составил 12 645 рублей в обе стороны. В прошлом году направление было на втором месте, а лидерство было у авиамаршрута Москва — Симферополь, который большую часть 2022 года был недоступен из-за ситуации на Украине.

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Около шести процентов авиабилетов были оформлены для перелета между Москвой и Санкт-Петербургом. Доля направления выросла с 3,7 до 5,8 процента за год. За билет на этом маршруте платили в среднем 5504 рубля туда-обратно. В тройку наиболее популярных перелетов также вошел Москва — Минеральные Воды. Средний чек — 9960 рублей в обе стороны.

Кроме того, у соотечественников в 2022 году пользовались спросом поездки из Москвы в Калининград, Махачкалу, Екатеринбург, Уфу, Казань, Самару.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в два региона на автомобилях на зимние праздники — представители туриндустрии зафиксировали повышенный спрос на поездки в Москву и города Московской области. Так, путешествие на Новый год планируют 31 процент респондентов. Среди них 16 процентов хотят поехать в Москву и города Московской области. 

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Валентина Процкова
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