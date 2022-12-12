Россиянам объяснили связь между пандемией COVID-19 и заболеваемостью гриппом

Директор НИИ гриппа Лиознов объяснил «иммунным долгом» рост заболеваемости гриппом

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ объясняется «иммунным долгом», возникшим из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы в течение двух лет практически с вами не встречались с возбудителями респираторных инфекций, не болели, у нас не сформировался естественный иммунитет», — сказал эксперт. По его словам, иммунный долг необходимо отдать в текущий или ближайшие сезоны.

Лиознов объяснил, что за последнюю неделю доля выявленных случаев гриппа увеличилась с 6,5 процента до 18,7 процента. Кроме того, госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых острых респираторных инфекций в России. При этом в популяции преобладают вирусы гриппа А (H1N1), который иначе называют свиным гриппом. Специалист подчеркнул, что люди заболевают им ежегодно, из-за чего боятся его не стоит.

«С 2011 года он стал сезонным и приходит к нам ежегодно. И как раз вакцина содержит тот самый штамм, который направлен на защиту», — объяснил Лиознов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с гриппом в стране. По ее словам, в 74 регионах России выявили свиной грипп. Перед ним наиболее уязвимы дети и пожилые, а также те, у кого ослаблено здоровье.