Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:30, 12 декабря 2022Россия

Россиянам объяснили связь между пандемией COVID-19 и заболеваемостью гриппом

Директор НИИ гриппа Лиознов объяснил «иммунным долгом» рост заболеваемости гриппом
СюжетПандемия в России

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ объясняется «иммунным долгом», возникшим из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы в течение двух лет практически с вами не встречались с возбудителями респираторных инфекций, не болели, у нас не сформировался естественный иммунитет», — сказал эксперт. По его словам, иммунный долг необходимо отдать в текущий или ближайшие сезоны.

Лиознов объяснил, что за последнюю неделю доля выявленных случаев гриппа увеличилась с 6,5 процента до 18,7 процента. Кроме того, госпитализация пациентов с гриппом заняла первое место среди тяжелых острых респираторных инфекций в России. При этом в популяции преобладают вирусы гриппа А (H1N1), который иначе называют свиным гриппом. Специалист подчеркнул, что люди заболевают им ежегодно, из-за чего боятся его не стоит.

«С 2011 года он стал сезонным и приходит к нам ежегодно. И как раз вакцина содержит тот самый штамм, который направлен на защиту», — объяснил Лиознов.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала напряженной ситуацию с гриппом в стране. По ее словам, в 74 регионах России выявили свиной грипп. Перед ним наиболее уязвимы дети и пожилые, а также те, у кого ослаблено здоровье.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Жена Бута рассказала о состоянии мужа
Московского депутата приговорили к четырем годам колонии за мошенничество
Психолог перечислила четыре признака трудоголизма
Кадыров заявил о самом тяжелом периоде для ВСУ
Россиянин выбросил с 17-го этажа мешавшую ему лаем таксу соседа и попал на видео
В десятках домов ухудшилось отопление из-за утечки в Подмосковье
Единственный танкер с нефтью из России прошел Босфор
В отношении бывшей российской судьи возбудили дело о мошенничестве
В Киеве начали проверку информации о дорогих машинах замглавы офиса президента
Раскрыто неожиданное влияние газонов на экологию в арктических городах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.