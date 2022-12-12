Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 12 декабря

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало журналистам карту боевых действий на Украине по состоянию на 12 декабря. Видео с картами опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение обеих сторон, места их боестолкновений и места нанесения артиллерийских ударов.

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска продолжили наступление на донецком направлении, а на краснолиманском и купянском направлениях артиллерийским огнем были уничтожены до 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также по словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили несколько единиц авиации ВСУ — два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, а в районе поселка Юбилейное в Херсонской области были перехвачены несколько ракет «Точка У» и снарядов к зенитно-ракетным комплексам HIMARS.

По уточненным данным оборонного ведомства на 12 декабря, с начала проведения СВО российские войска уничтожили 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов и 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.