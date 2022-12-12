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15:06, 12 декабря 2022Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 12 декабря
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало журналистам карту боевых действий на Украине по состоянию на 12 декабря. Видео с картами опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение обеих сторон, места их боестолкновений и места нанесения артиллерийских ударов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Как сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские войска продолжили наступление на донецком направлении, а на краснолиманском и купянском направлениях артиллерийским огнем были уничтожены до 70 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также по словам Конашенкова, российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили несколько единиц авиации ВСУ — два самолета МиГ-29 и два вертолета Ми-8, а в районе поселка Юбилейное в Херсонской области были перехвачены несколько ракет «Точка У» и снарядов к зенитно-ракетным комплексам HIMARS.

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По уточненным данным оборонного ведомства на 12 декабря, с начала проведения СВО российские войска уничтожили 343 самолета, 183 вертолета, 2653 беспилотных летательных аппарата, 396 зенитных ракетных комплексов, 7076 танков и других боевых бронированных машин, 928 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3678 орудий полевой артиллерии и минометов и 7568 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Марк Леонов
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