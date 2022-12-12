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16:08, 12 декабря 2022Россия

Глава Конституционного суда подарил Путину «кирпич»

Глава Конституционного суда Зорькин подарил президенту России Путину «кирпич»

Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Глава Конституционного суда (КС) Валерий Зорькин на приуроченной ко Дню Конституции встрече с президентом России Владимиром Путиным подарил главе государства книгу-«кирпич». Кадры со встречи в Кремле публикует Telegram-канал RIA_Kremlinpool, который ведут журналисты кремлевского пула от агентства РИА Новости.

Как рассказал Зорькин президенту, в книге собраны все постановления Конституционного суда за год.

«К 12-му числу Конституционный суд изготавливает "кирпич". Здесь собраны наиболее значимые решения, которые как раз и определяют судьбу законов. Или они их признают неконституционными, или дают такое толкование, которое направляет практику. Там подписи всех наших судей», — сообщил Путину Зорькин.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на два источника, близких к администрации президента, сообщали, что Путин может провести с Зорькиным встречу, приуроченную ко дню принятия Конституции. При этом отмечалось, что встреч с другими судьями КС президент не планирует.

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Марк Леонов
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