В действиях России увидели выгоду для энергобезопасности Европы

Фонд Clean Energy Transition заявил, что энергокризис в Европе «почти не связан» с Россией

Энергетический кризис, охвативший Европу, почти не связан с Россией и, напротив, в дальнейшем поможет укрепить энергобезопасность европейского региона, посчитал эксперт и управляющий партнер фонда Clean Energy Transition Пер Лекандер, чьи слова приводит телеканал CNBC.

«Причина, по которой у нас в Европе кризис, почти не связана с [президентом России Владимиром] Путиным. Я бы даже сказал, что Путин сделал ситуацию лучше», — заявил Лекандер.

В текущем положении дел эксперт видит выгоду для Евросоюза (ЕС). Так, в Германии, например, отказались от закрытия некоторых атомных и угольных электростанций, а Европе в целом удалось снизить спрос на электроэнергию примерно на 10 процентов. Истинные причины кризиса, по мнению эксперта, заключаются не в действиях России, а в недоинвестировании в традиционные источники энергии, закрытии электростанций, работающих на ископаемом и ядерном топливе, а также в бюрократических проволочках с вводом возобновляемых источников энергии в строй.

«Я бы сказал, что в газовой сфере худшее уже позади, поставки в безопасности. Главное, что нам удается экономить и снижать спрос [на газ и электроэнергию]. Если мы продолжим это делать, то с учетом сохранения импорта сжиженного природного газа (СПГ) вопрос о безопасности поставок уже не будет стоять, а высокие цены на газ сохранятся еще в течение одного-двух лет», — отметил эксперт.

Лекандер заявил, что еще в начале лета ожидал, что «зима будет ужасной», закроется часть объектов немецкой промышленности и начнутся массовые сокращения, но все оказалось намного лучше. «Нам удалось снизить потребление электроэнергии на 10 процентов, газа — на 20 процентов. Последняя цифра немного выше в промышленности и немного меньше у домохозяйств, немного выше на севере и немного ниже на юге», — указал он.

После начала военного конфликта на Украине поставки газа из России в Европу начали сокращаться по различным причинам. Дополнительно усугубили ситуацию взрывы на «Северных потоках». Действующими маршрутами поставок трубопроводного газа из России в Европу остаются только газотранспортная система Украины и «Турецкий поток».

На фоне сокращения поставок газа из РФ, на которые приходилось 40 процентов импорта ЕС в 2021 году, цены на топливо в Европе закрепились на высоких уровнях, а страны в регионе были вынуждены сокращать потребление энергии.