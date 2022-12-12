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15:33, 12 декабря 2022Мир

Названы попадающие под новые санкции ЕС россияне

Euobserver: новые санкции ЕС могут коснуться ведущего Корчевникова и певца Лепса
СюжетСанкции против России:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Новые ограничения, которые планирует ввести Европейский союз (ЕС), могут коснуться телеведущего Бориса Корчевникова, певца Григория Лепса и других лиц. Об этом пишет издание Euobserver.

Уточняется, что всего в новом списке фигурирует 144 имени. Санкции преимущественно коснутся представителей российских СМИ. В документах говорится, что они искажали и манипулировали информацией, чтобы дестабилизировать обстановку в странах ЕС.

Издание также отмечает, что детали новых ограничений могут быть изменены после переговоров министров иностранных дел стран ЕС, которые состоялись в Брюсселе в понедельник, 12 декабря.

Ранее сообщалось, что главы МИД стран Европейского союза не смогли согласовать девятый пакет санкций против России на встрече в Брюсселе. Согласно документу, пакет был отправлен на повторное рассмотрение. Тема новых антироссийских ограничений будет обсуждаться на заседании Комитета, которое пройдет 12 декабря в 18:00 (20:00 по Москве).

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Варвара Кошечкина
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