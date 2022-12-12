В ЛНР сообщили о прибытии в Артемовск большого числа украинских медиков

Офицер НМ ЛНР Марочко: большое число украинских медиков прибыло в район Артемовска

В районе Артемовска появилось большое количество украинских медиков. Об этом РИА Новости сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он уточнил, что врачи прибыли из западных областей Украины. Военный также предположил, что это появление медиков связано с большими потерями в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 декабря полковник полиции ЛНР Виталий Киселев рассказал о прибытии под Артемовск украинских «черных трансплантологов». По его словам, они прибыли на эту территории именно из-за того, что ВСУ сейчас несут там большие потери в боях. «Безусловно, трансплантологи не могли остаться в стороне и не заработать на этом, на органах тех вэсэушников, которые сегодня погибают практически целыми взводами, а то и батальонами», — объяснил он.